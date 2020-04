Su Facebook c’è stato uno scambio di battute tra Selvaggia Lucarelli ed il Sindaco di Artena, Felicetto Angelini.

La notizia

Il 17 aprile Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook facente riferimento alla locandina del Comune di Artena in cui, per puro caso, vi è stato un errore di stampa.

La locandina è quella che disciplina gli accessi alle medie e grandi strutture di vendita, suddivisi per lettera e per giorno/orario. Ma la Lucarelli ha voluto evidenziare la mancanza della lettera “D” e della lettera “E” pubblicando su Facebook un post con la seguente didascalia: “E niente ragazzi. Ad Artena se ti chiami De Martino o Esposito non magni.”

Essendo un personaggio molto controverso e che spesso ha saputo attirare l’attenzione su di sé per motivi vari, ha subito scatenato l’intervento di fan, ma anche di haters. Ed ecco che anche il Sindaco Felicetto Angelini, molto cordialmente, si è sentito in dovere di rispondere alla Lucarelli in un commento sotto quel post: “Gentile Selvaggia, evidentemente non hai molto da fare in questi tristi giorni di Pandemia da Covid-19 se trovi il tempo per occuparti di un banale errore fatto involontariamente da un impiegato comunale.

Io purtroppo non ho la tua stessa fortuna. Ma non ti invidio affatto! Buona giornata”.