Amedeo Minghi ha postato sulla sua pagina Facebook alcuni video che lo ritraggono in un letto d’ospedale. Subito è scattato l’allarme tra i tanti fan del cantante italiano, ma lui ha subito smentito il peggio.

La notizia

Amedeo Minghi, famoso cantante italiano ad oggi 72enne, dopo giorni di silenzio è tornato a farsi sentire per allietare i suoi fan che tanto lo seguono. Lo ha fatto tramite social, postando un video in cui lo si nota steso su di un letto d’ospedale, ricoverato. Subito è scattato l’allarme, si pensava fosse Coronavirus ma le sue parole sono state mal interpretate.

“È giusto che io vi faccia sentire la mia voce dopo tanto tempo di assenza da questa splendida pagina. Ultimamente ho notato che eravate di meno, mi rendo conto, del resto sono stato molto assente. Sono qui a causa di una serie di problemini che alla mia età sono sempre in agguato. Volevo esserci, farmi vedere da voi che, dopo i miei figli e i miei nipoti, siete così importanti per me”.

Continua poi il cantante: “Questa mascherina è per il Coronavirus, bisogna sempre stare attenti. Sapervi accanto per me è importante. Sono in ospedale per una serie di problemini accumulati, che alla mia età è abbastanza normale“. Il cantante faceva riferimento alla mascherina in virtù del fatto che si necessita l’uso di determinate precauzioni per chiunque sia in ospedale, anche per chi non ha problemi relativi al virus, quindi a prescindere se si sia positivi o meno.

Ma la notizia è stata mal riportata da molti media e molti fan hanno diffuso erroneamente questa notizia facendosi prendere dal panico. “Per i miei familiari questo rappresenta sicuramente un problema, adirò le vie legali. Questa è un’informazione falsa e tendenziosa. Un reato.”