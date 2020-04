Torna la pioggia nelle province di Roma e Frosinone, in questa anomala primavera caratterizzata sì dal Coronavirus, ma anche da una bassissima percentuale di precipitazioni che stava cominciando a far preoccupare soprattutto gli esperti. Per almeno 48 ore, precisamente nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2020, sarà l’acqua l’elemento principale del meteo, anche se le colonnine rimarranno abbastanza stabili e le temperature toccheranno i 19 gradi centigradi. Sarà ad ogni modo una due giorni caratterizzata da un’unica costante, quella di un cielo grigio e diffuse precipitazioni.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 20 aprile:

Notte: Coperto con pioggia debole

Mattina: Coperto con pioggia

Pomeriggio: Coperto con pioggia

Sera: Coperto con pioggia

Temperatura prevista: min 15° C; max 19° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 21 aprile:

Notte: Coperto con pioggia debole

Mattina: Molto nuvoloso o coperto

Pomeriggio: Molto nuvoloso o coperto

Sera: Molto nuvoloso o coperto

Temperatura prevista: min 8° C; max 20° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 20 aprile:

Notte: Coperto con pioggia debole

Mattina: Coperto con pioggia

Pomeriggio: Coperto con rovesci di pioggia

Sera: Coperto con pioggia debole

Temperatura prevista: min 15° C; max 17° C. Venti: deboli

Martedì 21 aprile:

Notte: Coperto con pioggia debole

Mattina: Coperto con pioggia debole

Pomeriggio: Coperto con pioggia debole

Sera: Nuvoloso o molto nuvoloso

Temperatura prevista: min 8° C; max 18° C. Venti: deboli