Roma, non si ferma la catena della solidarietà: maxi donazione di bibite

“Una Roma solidale e generosa: è quella che sta rendendo tutti orgogliosi nel periodo di emergenza che stiamo vivendo. Le iniziative di solidarietà si moltiplicano ogni giorno”. Non si ferma la catena di solidarietà nella Capitale. Ogni giorno sono numerose le donazioni effettuate da attività commerciali e privati cittadini. Gesti di generosità che non sfuggono all’attenzione della Sindaca capitolina Virginia Raggi, che attraverso la sua pagina Facebook ringrazia quotidianamente chi si prodiga nel dare una mano alle persone più fragili.

“Oggi – si legge – vi racconto di un ingrosso di bevande, che è presente a Roma dal 1984, e che ha effettuato una donazione alla Caritas di Roma per supportare le famiglie in difficoltà. Una mano tesa ad aiutare i più fragili anche da parte di chi, a causa dell’emergenza coronavirus, ha subito danni economici. Come molte altre realtà questo ingrosso ha dovuto ridurre l’attività, ma questo non li ha fermati: hanno donato casse d’acqua, succhi di frutta, bevande gassate.

Questo gesto, insieme ai tanti altri che abbiamo visto, sta facendo emergere una comunità unita, pronta a stringersi attorno ai più fragili nel momento del bisogno. Superare questo momento non sarà facile, ma tutti insieme ce la faremo.

Tutte le iniziative di solidarietà sul sito RomaAiutaRoma: https://www.comune.roma.it/romaiutaroma/it/le-belle-abitudini.page?fbclid=IwAR0y5FDYsoKKXKsfawZLk0z3e6Kvgnhk1TfciRM7bxKjHZNQ1bfXHJwyXGc