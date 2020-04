Acea comunica che, per consentire la messa in esercizio di un nuovo tratto di condotta in via G. Marconi II traversa, si renderà necessario interrompere il flusso idrico. Pertanto, dalle ore 8.00 alle 12:00 di giovedì 23 aprile potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle seguenti vie: