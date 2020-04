Artena, sospensione idrica: le zone interessate dai disagi con l’acqua

Acea Ato 2 – Artena, 20 aprile sospensione idrica

via S. Maria, via Maggiore, via Vittorio Emanuele, via Crognaleto, piazza della Vittoria, via Rupe, via Monaco, via Roma, via Gelsi, via arco scuro, vicolo Cardelli, via Cavour e vie limitrofe.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06 57994116.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335. Acea Ato 2 si scusa per i disagi.