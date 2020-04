Anzio, sanificazione di tutti i mezzi comunali e sfalcio dei bordi stradali

È stato un sabato di intenso lavoro per l’Assessorato alle politiche ambientali e sanitarie del Comune di Anzio, impegnato nella sanificazione dei mezzi comunali, nel progetto sperimentale della raccolta porta a porta del verde e soprattutto nel coordinamento dell’intervento di sfalcio dei bordi stradali, attraverso mezzi meccanici ed operatori ecologici di supporto.

“Nella giornata di ieri, – afferma l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie, Giuseppe Ranucci – siamo intervenuti con i lavori di sfalcio lungo i marciapiedi della litoranea Ardeatina, che si aggiungono a quelli effettuati, durante la settimana, lungo la Nettunense e nelle altre vie del territorio comunale. Inoltre, consapevoli delle difficoltà nella fase di avviamento del progetto, stiamo testando la raccolta porta a porta del verde, certi di riuscire ad offrire a breve un servizio efficiente “.

Il servizio di ritiro porta a porta del verde, istituito dall’Amministrazione De Angelis, è previsto, tra le ore 12.00 e le ore 18.00, dal lunedì al sabato, in base al seguente calendario suddiviso per zone:

lunedì, Zona 1 Santa Teresa, Anzio Centro, Anzio Colonia;

martedì, Zona 2 Quartiere Europa, Cinque Miglia, Sacida, Sacro Cuore;

mercoledì, Zona 3 Pocacqua, Falasche;

giovedì, Zona 4 Lavinio Stazione, Cavallo morto, Padiglione;

venerdì, Zona 5 Cincinnato, Marechiaro, Villa Claudia, Piazza Roma;

sabato, Zona 6 Lavinio Mare, Stradone Sandalo.

Si precisa che i cittadini potranno conferire gli sfalci verdi per un massimo di tre sacchi trasparenti da 30 kg, oppure in tre fascine legate, in modo da consentire agli automezzi in servizio la raccolta di tutti i quantitativi.