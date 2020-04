Piazza Sempione, si rifiuta di dargli l’accendino e viene accoltellato

Provvidenziale l’intervento degli agenti del commissariato Esquilino, in servizio in abiti civili alcune sere fa a piazza Sempione, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati.

Gli agenti, infatti, al culmine di un’aggressione ai danni di una persona anziana, hanno impedito che la vittima – ferma ad aspettare l’autobus – venisse colpita nuovamente, dopo esser già stata ferita con un coltello. È successo tutto in pochi secondi: dopo aver risposto al 36enne che non era munito di accendino, l’anziano è caduto colpito al volto con un pugno. E poi in terra ancora calci, pugni ed infine una coltellata.

Solo il tessuto pesante della giacca e l’intervento dei poliziotti avventatisi sull’uomo, a soccorso dell’anziano, hanno impedito il peggio. Bloccato e disarmato, P.N.M., 36enne romeno, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, colpito anche dal divieto di dimora nel comune di Roma, è stato arrestato per tentato omicidio e tradotto al carcere di Regina Coeli. Il coltello, con una lama di 7 cm è stato sequestrato.

La vittima invece è stata soccorsa sul posto da personale del 118.

(IMMAGINE DI REPERTORIO)