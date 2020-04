“Terminata la “fase 1” di consegna dei “Buoni Spesa” visto l’esaurimento degli stessi ma il programma di “Solidarietà alimentare” messo in campo dall’Amministrazione Natalia non si arresta: se nell’avviso pubblico relativo alla “Solidarietà alimentare” era stato specificato che l’erogazione di buoni spesa ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 ed a quelli in stato di bisogno sarebbe andata avanti fino ad esaurimento dei buoni disponibili, la Giunta Comunale nella prossima seduta approverà una nuova delibera per garantire la ripresa dalle operazioni di consegna secondo i criteri che verranno fissati e resi noti sul sito istituzionale, a mezzo stampa e sui social come da prassi.

Coloro che fino alla data odierna hanno presentato domanda saranno contattati telefonicamente dall’Ufficio Servizi Sociali per la successiva consegna dei buoni al momento della disponibilità degli stessi.

Il sindaco Daniele Natalia ed il consigliere subdelegato ai Servizi Sociali Danilo Tuffi dichiarano: «Le misure di “Solidarietà alimentare” dell’Amministrazione sono ancora operanti; a giorni verrà erogato al Comune un finanziamento regionale con il quale si potrà passare alla “fase 2″ di distribuzione dei buoni spesa che serviranno a rispondere alle richieste rimaste finora inevase ed a soddisfare le successive che arriveranno.

Finora il servizio è stato efficiente e di questo dobbiamo ringraziare i Servizi Sociali comunali e le Associazioni di volontariato per la rapidità delle procedure, per il coordinamento delle operazioni e per la distribuzione. Anche in questa seconda fase di distribuzione che partirà la prossima settimana nel momento stesso in cui la Giunta Comunale approverà l’apposita delibera, puntiamo ad eguagliare il risultato per dare un sostegno concreto ai tanti cittadini che si trovano in difficoltà».

Per ogni informazione relativa alla presente comunicazione gli utenti potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali telefonando ai numeri 0775730452 o 0775730458 LUN-MER-VEN dalle ore 08:30 alle ore 14:00 e MAR-GIO dalle ore 08:30 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00”.

Foto di repertorio