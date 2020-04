La dichiarazione del Sindaco Daniele Natalia: “Mi è stato comunicato ufficialmente dalla ASL che il numero dei positivi al Covid-19 ad Anagni è salito a 18 totali (con 2 guariti).

Non solo cattive notizie

Voglio però dire a tutti che ci sono anche notizie positive, che in questo periodo fanno ancor più bene del solito: alcuni dei positivi sono in via di guarigione e presto andranno a rafforzare il numero di coloro che hanno sconfitto il coronavirus.

Per il resto continuiamo a rispettare le regole per difendere la nostra salute e quella degli altri”.