Nuovo caso positivo al Coronavirus (Covid-19) a Boville Ernica (FR).

La notizia

Il Sindaco sulla pagina Facebook del Comune di Boville Ernica ha annunciato la positività al Covid-19 di un altro cittadino del comune ciociaro.

Ecco il comunicato del Sindaco Enzo Perciballi:

“Purtroppo nel nostro paese, nella giornata odierna, è stato accertato un nuovo caso di contagio, un nostro concittadino risultato positivo, in condizioni discrete, è stato posto in isolamento domiciliare.

Le autorità sanitarie, come per tutti gli altri casi, ha adottato le misure necessarie per garantire la salute dell’interessato e delle persone che hanno avuto contatti diretti con lui. Il fatto che la situazione stia migliorando non significa che il pericolo del contagio sia minore, al contrario, più aumentano le occasioni di contatti personali con altri, più aumenta il rischio.

Manteniamo alto il livello di attenzione rispettando le regole.

In queste ultime ore il movimento è aumentato, troppo, a mio parere, cerchiamo di usare il buonsenso, con quello vinceremo questa battaglia, di certo non la vinceremo con i controlli e le multe

Cerchiamo di essere più responsabili e ricordiamo che se non abbiamo rispetto per noi stessi, cerchiamo almeno di averlo per gli altri.”