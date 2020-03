Il Comune di Boville Ernica (FR), tramite una nota postata sulla pagina Facebook, avvisa la comunità di un nuovo contagio.

La nota del Comune di Boville Ernica

“Cari concittadini come ogni giorno, anche questa sera torno ad aggiornarvi sulla situazione del nostro paese. Con grande dispiacere devo comunicarvi la positività di altre due persone alle quali va il mio più affettuoso augurio per una pronta guarigione. Visto il rapporto con un nostro dipendente da parte di una di queste persone, ho ritenuto opportuno chiudere la casa comunale in attesa di sanificazione”.

“Ci tengo a ringraziare le forze dell’ordine per l’egregio lavoro che in questi giorni stanno svolgendo. Anche oggi, a scopo precauzionale, hanno sottoposto alla chiusura un”attività i cui titolari hanno avuto contatti con un possibile caso positivo ancora in fase di accertamento. Questi sono giorni delicati, giorni in cui la vostra collaborazione è essenziale. Nessuno deve pensare di essere immune, quindi restate in casa. Ne usciremo presto solo se ognuno di noi si attiene alle disposizioni impartite. IO RESTO A CASA, FATELO ANCHE VOI.”

Questa la nota del Sindaco di Boville Ernica, Enzo Perciballi.