Di seguito le parole dell’UGL della Polizia Locale in merito all’esame sierologico di eventuale positività al Covid-19 agli agenti della Polizia Locale.

Ecco la nota dell’UGL della Polizia Locale

In attesa degli esami previsti dalle normative Regionali, i caschi bianchi del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale, hanno organizzato, in forma volontaria e fuori dall’ orario di servizio, un esame sierologico di controllo di eventuale positività al COVID 19.

A renderlo noto la UGL Polizia Locale, che in una nota del Coordinatore Romano Marco Milani esprime il proprio apprezzamento all’iniziativa :” Un plauso ai colleghi dello S.P.E. ed al loro senso civico. L’iniziativa, assolutamente non sindacalizzata e totalmente avulsa da qualsivoglia connotazione politica è stata posta in essere non solo a tutela dei lavoratori ma dell’intera cittadinanza, con cui gli agenti di uno dei gruppi piú operativi del Corpo di Polizia di Roma Capitale, si trova quotidianamente a dover interagire.

Da oggi sappiamo, che oltre a non temere per la nostra stessa salute, possiamo garantire di non essere inconsapevoli veicoli di contagio per la collettivitá che ci onoriamo di servire”.