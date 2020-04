“Da oggi inizia il ciclo di visite virtuali per conoscere le collezioni e le biblioteche di Villa Altieri con filmati che saranno pubblicati con cadenza settimanale.

Con il primo tour la ricostruzione storica e il recupero del complesso monumentale del Palazzo di Villa Altieri, dalle origini fino all’acquisizione da parte della Provincia di Roma“.

“Dal 2009 la villa è stata oggetto di un importante intervento di recupero e riqualificazione, finalizzato alla realizzazione di un nuovo centro culturale polifunzionale, il “Palazzo della cultura e della memoria storica”, con le preziose attività di promozione, conoscenza e valorizzazione che proseguono ancora oggi.

Il programma di visite virtuali, realizzato grazie a professionalità tutte interne all’Ente metropolitano, consentirà ai cittadini di Roma e del territorio di avvicinarsi alla Villa e i suoi tesori un tassello importante e immancabile per conoscere la Città Eterna. Continuiamo a portare la cultura a casa dei nostri cittadini come sempre, in ogni modo, al servizio della comunità e come impulso al rilancio culturale e turistico nel prossimo futuro”. Così il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta.

Il video è visibile su youtube e nei canali istituzionali dell’ente, a questo link (https://youtu.be/Gl9Yo0gqF7w), sul sito della Biblioteca (http://biblioteca-provinciale.provincia.roma.it/) e sui canali social dedicati (Instagram @villa_altieri_roma e Facebook “Amici di Villa Altieri Roma”).

Foto di repertorio