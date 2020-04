Nonostante il DPCM sul Coronavirus, che vieta alle persone di uscire di casa salvo situazioni di necessità, a Colleferro sono stati denunciati due giovani, di 26 e 29 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ex Art.73 D.P.R.390.

Ecco cosa è successo a Colleferro

Alcuni poliziotti, transitando nelle vie del centro di Colleferro, hanno notato due persone che entravano e uscivano da un portone di un’abitazione privata. Una volta fermate, i giovani non avrebbero saputo dare delle giustificazioni per spiegare il motivo dell’uscita così gli agenti, insospettiti, hanno deciso di accedere all’interno dell’appartamento per effettuare una perquisizione.

Perquisita la casa i poliziotti, sentendo il rumore dello sciacquone, hanno subito ispezionato il pozzetto di scarico delle fogne, situato all’esterno, riuscendo a recuperare degli involucri di cellophane che contenevano 2 grammi di cocaina suddivisa in 3 confezioni e un grammo di Marijuana, tutto prontamente sequestrato.

Non solo, all’interno dell’appartamento sono stati ritrovati anche ulteriori 5 grammi di sostanza da taglio e 720 euro in contanti, derivanti probabilmente dall’attività di spaccio.

Per i due ragazzi, di 26 e 29 anni, è scattata subito la denuncia.