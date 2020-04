Nonostante il periodo di difficoltà che stiamo vivendo a causa del coronavirus, il centro King medical center di Colleferro, Presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (Decreto Regione Lazio 2038), non lascia da sole le persone che soffrono.

Numerosi sono gli sportivi, ma anche i comuni cittadini che da più di 10 anni si rivolgono ai professionisti del presidio ambulatoriale. Strumentazione funzionale e moderna, composta dai macchinari più aggiornati, e personale sanitario che cura con affetto e dedizione da diversi anni, con risultati ottimali. Il rapporto tra qualità e prezzo offerto ha pochi eguali, e non soltanto sul territorio.

Da lunedì 20 aprile 2020 il King riaprirà ai suoi pazienti, dopo la chiusura forzata imposta dall’emergenza in corso. Il centro situato in via Latina 111, località IV Km (tra Artena e Colleferro), rispettando tutte le misure di sicurezza in materia di Covid-19, sarà di nuovo a disposizione per l’utenza.

King Medical Center, un centro al servizio delle persone

Il King Medical Center offre una vasta gamma di servizi nel campo della riabilitazione. Infatti, a ogni paziente è garantito un programma individuale e personalizzato per consentire un percorso di recupero mirato ed efficace. Non a caso sia sportivi di spessore che persone che soffrono di problemi comuni si rivolgono a loro dal 2007.

Info e contatti per le prenotazioni

Per info e prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail kingmedicalcenter@libero.it o chiamare uno dei seguenti numeri di telefono: 06.97080248 / 331.7511838 / 339.5335975.

Tutti i servizi offerti dal King Medical Center

Terapie manuali

– Kinesi attiva, passiva, neurologica

– Massoterapia distrettuale

Terapie strumentali

– Tecarterapia

– Laserterapia

– Ultrasuoni

– Magnetoterapia

– Elettroterapia (tens, iono)

– Scenarterapia

– Pressoterapia

– Onde d’urto

Attività in piscina riscaldata 32°- 34°

– Riabilitazione in acqua individuale

– Attività di gruppo: Hidrobike – Acquagym

Percorsi riabilitativi di gruppo

– Pilates

– Ginnastica dolce

– Ginnastica geriatrica

– Riabilitazione cardiologica

Visite specialistiche in sede

– Ortopedia

– Cardiologia

– Biologa nutrizionista

– Ozonoterapia

– Urologia

– Endocrinologia

– Ginecologia

– Visite medico sportive

... e infine

– Rieducazione posturale metodo meziéres

– Linfodrenaggio manuale metodo Vodder

– Thai massage

– Trattamenti osteopatici.