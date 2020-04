Sconcerto nella città di Pontecorvo (FR) dove pare sia stato trovato un uomo deceduto all’interno della sua auto parcheggiata davanti la Casa della Salute.

I fatti

Dovrebbero essere ancora in corso i rilievi per verificare cosa sia accaduto all’uomo che pare sia stato trovato morto nella sua auto davanti la Casa della Salute di Pontecorvo.

Le prime notizie parlano di un professore, ormai in pensione da qualche anno, trovato in auto con lo sportello aperto ed una gamba in vista fuori dall’abitacolo. Le prime ipotesi riguarderebbero un malore improvviso. Oltre ai Carabinieri pare che sul posto sembra sia arrivato anche il Sindaco della città fluviale Anselmo Rotondo.