Una densa coltre di fumo ha avvolto Il centro di accoglienza a Torre Maura. Un incendio è divampato oggi, 14 aprile 2020, proprio nel centro di accoglienza. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, per domare le fiamme e ripristinare la situazione.

“Dopo le sassaiola ed i tentativi di fuga da parte degli extracomunitari in quarantena del centro di Via Codirossi a Torre Maura, è appena scoppiato un incendio, presumibilmente appiccato dagli stessi ospiti del centro posto in quarantena assoluta per i casi di coronavirus.

Sul Posto da diversi giorni, due blindati del reparto mobile della Polizia di Stato ed un presidio fisso di pattuglie dei gruppi SPE e GSSU del Corpo di Polizia Locale, per impedire che illegittimi allontanamenti possano causare il diffondersi dell’epidemia. Allertati i vigili del fuoco”.

