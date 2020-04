Torre Maura, incendio in un appartamento: palazzo evacuato

Tragedia sfiorata questa mattina, 11 aprile 2020, a Roma. Oggi si è verificato un incendio in un appartamento a Torre Maura, precisamente in via delle Pispole.

Le fiamme sarebbero divampate da uno degli appartamenti dello stabile in seguito prontamente evacuato dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco, intervenuti per domare il rogo e per mettere in sicurezza le persone all’interno.

Nel palazzo vivono molte persone anziane e invalide che le forze dell’ordine hanno trasportato, fisicamente, fuori dallo stabile.

Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire e al momento sembrerebbe che una donna anziana sia rimasta intossicata dal fumo sprigionato dalle fiamme, ma le condizioni di salute della persona suddetta non sono ancora state rese note e il condizionale è d’obbligo.

Ad intervenire alle 8 di questa mattina sono stati i vigili urbani che, in transito in quella zona, avrebbero visto del fumo uscire da uno degli appartamenti al primo piano.

Foto di repertorio