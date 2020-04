Ecco la situazione di oggi, lunedì 13 aprile 2020, in merito al Coronavirus nelle varie Asl del Lazio e nelle Aziende Ospedaliere.

Presso il Policlinico Umberto I si registrano 143 pazienti ricoverati di cui 20 in terapia intensiva. Al Policlinico Tor Vergata, invece, si registra 1 infermiera positiva: da indagine epidemiologica link con Villa delle Querce. Eseguite procedure di sorveglianza su oltre l’80% del personale sanitario maggiormente esposto. Al Policlinico Gemelli: 180 pazienti ricoverati di cui 30 in terapia intensiva. Al Marriott 139 persone in isolamento domiciliare, raggiunta l’86% della capienza. Nel Policlinico Campus Biomedico di Roma ci sono 23 pazienti ricoverati di cui 11 in terapia intensiva al Covid Center Campus Biomedico. All’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 3 casi positivi nelle ultime 24 ore su 25 sospetti. In totale i bambini ricoverati nel Centro Covid di Palidoro sono 13, con sintomi respiratori ma stabili.

Ecco il bollettino di oggi, lunedì 13 aprile 2020, delle varie Asl del Lazio

Asl Roma 1: 15 nuovi casi positivi. 0 decessi. 1986 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si conferma il trend positivo: chi esce dalla sorveglianza domiciliare è più del doppio di chi ne entra.

Asl Roma 2: 15 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al cluster di Villa Fulvia. 0 decessi. Continua la sorveglianza sanitaria al Selam Palace.

Asl Roma 3: 17 nuovi casi positivi di cui 3 riferibili a cluster noti e 10 in sorveglianza domiciliare. 0 decessi. 1982 persone sono uscite dall’isolamento. Si conferma il trend positivo: chi esce dalla sorveglianza domiciliare è più del doppio di chi ne entra.

Asl Roma 4: 36 nuovi casi positivi di cui 25 riferibili a cluster delle case di riposo di Fiano Romano (22) e Campagnano (3). Deceduta una donna di 84 anni a Civitavecchia. 2193 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 2 nuovi casi positivi. 0 deceduti. 2236 persone sono uscite dall’isolamento. Domani termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Nerola per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale.

Asl Roma 6: 25 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 90 anni, una donna di 68 anni e una donna di 75 anni, tutti con precedenti patologie. 40 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 344 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Latina: 7 nuovi casi positivi tutti in isolamento domiciliare. 0 decessi. 4865 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si registra un trend positivo.

Asl Rieti: 1 nuovo caso positivo in isolamento domiciliare. Deceduta una donna di 88 anni con precedenti patologie. 68 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 2435 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue l’attività di sorveglianza sanitaria al Comune di Celleno. In tre strutture per anziani, 2 a Celleno e 1 a Carbognano, tutti negativi.

La situazione nelle Aziende Ospedaliere

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: Eseguite procedure di sorveglianza sul’80% del personale sanitario maggiormente esposto.

Azienda Ospedaliera San Giovanni: non si registrano nuovi casi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Non si registrano casi positivi tra il personale sanitario, il 20% già sottoposto a sorveglianza.