Roma, Casa del Cinema per la cultura in casa: gli appuntamenti digital fino dal 13 al 19 aprile.

L’iniziativa

Nell’ambito della campagna #iorestoacasa, prosegue l’offerta culturale su web e social di Roma Capitale con una nuova settimana del programma #laculturaincasa. Di seguito gli appuntamenti digital di Casa del Cinema dal 13 al 19 aprile. Il canale social @culturaroma darà aggiornamenti quotidiani con gli hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa.

Molti sono gli appuntamenti settimanali sui canali social della Casa del Cinema. Si comincia lunedì 13 aprile, con la rubrica “I lunedì della Cineteca” e la riproposizione, in collaborazione con CSC-Cineteca Nazionale, dell’incontro con Edoardo De Angelis, Alessandro Rak e Sergio Bassi, ex allievi della scuola, in occasione della celebrazione per gli 80 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia. Nei giorni a seguire, per “La cineteca del direttore” Giorgio Gosetti ci parlerà dei film Vendicami di Jonnie To (14 aprile), Quattro matrimoni e un funerale di Mike Newell (16 aprile) e Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani (19 aprile); mentre saranno gli esperti Fabiana Sargentini, questa volta impegnata a parlarci della serie tv Sex Education (14 aprile) e Alberto Crespi, con un confronto tra Alberto Sordi e Nino Manfredi (18 aprile) a intrattenerci con la rubrica “La parola al critico”. E poi ancora le rubriche “20 anni fa usciva…”, con il ricordo de I cento passi di M.T.Giordana, e “Domani è un altro giorno: le frasi più belle dai film” con le citazioni cinematografiche più famose; il quiz del giovedì per testare la preparazione del pubblico e il gioco My Best Movie Line, al quale potrete partecipare inviando una frase indimenticabile di un film che resterà sulla Story IG della Casa del Cinema. Due saranno le nuove rubriche della settimana: il 17 aprile partiranno “Villa Borghese: profumo di cinema”, a cura di Mario Di Francesco, per rivivere i ricordi di film e attori, di set e di ciak dalla Casina delle Rose alla Casa del cinema, e “Cinema da leggere”, per leggere da casa le recensioni di libri sul cinema. In conclusione, fine settimana all’insegna del grande cinema con la riproposizione della Lezione di cinema di Sydney Pollack del 27 marzo 2007, in programma sabato 18 aprile, e il consiglio del curatore della rassegna ItaliaDoc parlerà del doc Sono Gassman! Vittorio Re della Commedia di Fabrizio Corallo.