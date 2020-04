Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali e film per oggi mercoledì 15 aprile 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Meraviglie – La Penisola dei tesori

23:50 Porta a Porta

01:23 Che tempo fa

01:25 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Maltese – Il romanzo del commissario

23:35 Storie sospese

01:00 Squadra Speciale Colonia – Il colpaccio

01:44 La fuga

02:26 Omicidio silenzioso

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Non ho l’età

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura – Dei Delitti Familiari

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Stasera Italia Speciale

23:25 La Presidente – Valeria Marini Al Quirinale

02:02 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:22 Media Shopping

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:20 Tu Sì que vales

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:00 Il Innamorarsi A 50 Anni – I Parte – Bello delle Donne

6 Italia 1

20:31 Carta O Plastica? – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Jurassic Park: Il Mondo Perduto

23:35 I Griffin Presentano: Something Something Dark Side – I Parte

23:57 I Griffin Presentano: Something Something Dark Side – II Parte

00:20 Tremors 5: Bloodlines

01:50 Studio Aperto – la Giornata

02:00 Sport Mediaset – la Giornata

02:15 Media Shopping

02:30 Vendetta Personale – 100 Code

7 LA7

19:00 Drop Dead Diva

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide

00:50 Tg La7

01:00 Otto e mezzo

01:40 Urla del silenzio

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Antonino Chef Academy

23:30 Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus

00:15 Italia’s Got Talent – Best Of

02:15 Chi vuole mia figlia?

9 NOVE

20:35: Deal With It – Stai al gioco

21:35: VI presento i nostri

23:30: I tuoi, i miei e i nostri

01:05: Airport Security

01:55: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Dissezione dell’Accordo – The Big Bang Theory IV

20:42 L’ Implementazione dello Gnu – The Big Bang Theory IV

21:04 La Quintessenza Dei Deckerstars – Lucifer III

22:01 La Vera Essenza del Diavolo – Lucifer III

23:02 Next

00:56 Trafficanti D’Armi – Covert Affairs

01:39 Tradimento – Covert Affairs

02:18 La Spedizione Maledetta – Super Car VI

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds III ep.18

21:20 Unthinkable – Gli ultimi sopravvissuti

23:32 Rupture

01:13 Supernatural XII ep.3

02:00 Supernatural XII ep.4

22 Iris

20:05 Il Ritorno del Generale – Walker Texas Ranger

21:00 Men Of Honor

22:23 Scuola di Cult 2020, 9

22:28 Alfabeto

22:44 Get On Up

01:13 Coraggio… Fatti Ammazzare

23 Rai 5

20:34 Save the Date Speciale Save the date #lacuturanonsiferma

21:16 Attila

23:31 Lou Reed Live a l’Ancienne Belgique, 1975

00:02 Emerson, Lake & Palmer live, 1971

01:01 Jannacci, l’importante è esagerare

01:31 Rai News Notte

01:33 Museo Italia

02:26 Ghost Town

24 Rai Movie

21:15 Poli opposti

22:55 Movie Mag

23:20 La mafia uccide solo d’estate

00:50 Torneranno i prati

02:05 Racconti romani

25 Rai Premium

21:20 Una tata sotto copertura

22:55 L’allieva – p.4

00:55 L’Ispettore Sarti 2 – Overdose p.6

02:30 Blu Notte 4: Il Caso Antonino Gioè

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 21-12-2012 La Profezia dei Maya

23:15 L’iniziazione

01:00 Lussuria – Seduzione e tradimento

27 Paramount Network

21:00 Il giovane ispettore Morse

22:50 The door in the floor

00:50 Law & Order

01:40 Law & Order

02:25 Law & Order

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Rete di speranza

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Tg 2000

21:00 Italia in preghiera

21:50 Un uomo per tutte le stagioni

00:00 Retroscena

00:35 La compieta

00:50 Il Santo Rosario

01:20 L’Ora Solare

02:05 Siamo noi

02:40 Le città sante: Gerusalemme

29 LA7d

19:20 I menù di Benedetta

21:30 Attrazione fatale

23:45 Across the Universe

02:15 Il gioco di Ripley

30 La 5

21:10 Capodanno A New York – Battibecchi D’Amore

23:20 Ballare per un Sogno

01:00 Gym Me 5

01:10 I Figli Dei Dannati – The Vampire Diaries

01:48 Mi Hai Ingannato una Volta – The Vampire Diaries

02:22 Uomini D’Onore – The Vampire Diaries

31 Real Time

20:25: Cortesie per gli ospiti – Angelica e Carlotta vs Ivan e Mimmo

21:20: Io e la mia ossessione

21:50: Io e la mia ossessione – Pannolini e sabbia

22:15: Io e la mia ossessione – Amabili palloni

22:40: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Attenzione

23:40: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzo da record

00:25: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Crescite sospette

01:10: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la coda

02:00: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la cisti

34 Cine34

21:01 Amore all’italiana

22:53 Due contro tutti

00:26 Psycosissimo

01:58 Dentro lo schermo

02:16 A noi piace freddo

35 Focus

20:15 Pressione Mortale – Indagini Ad Alta Quota VI

21:15 Cheope e la Tomba Dei Segreti – Piramidi: i Misteri Svelati

22:15 L’ Antico Egitto – i Grandi Imperi della Storia

23:15 La Pompei del Ventunesimo Secolo – Mega Disastri II

00:15 Dighe: Pericolo Invisibile – Mega Disastri III

01:15 Vivi per Miracolo – Indagini Ad Alta Quota IV

02:01 Tgcom24

02:03 15/04/2020 – Meteo Focus

38 Giallo

20:20: The Glades – Le due facce della verità

21:15: L’ispettore Barnaby – Master class

23:00: Profiling – il rapimento

00:00: Profiling – la caccia

01:05: Delitti di provincia

02:45: The Guardian – Codice d’onore

39 TOP Crime

19:27 The mentalist

21:10 Delitto sui Pirenei: la profezia

23:11 Chicago P.D.

01:25 Law & order: unità speciale

02:48 Il commissario Schumann

49 Spike TV

20:30 Supernatural

21:30 The Librarian 3 – La maledizione del calice di Giuda

23:30 Law & Order: Unità Speciale

01:00 Supernatural

02:00 Police Interceptors

52 DMAX

20:35: Nudi e crudi XL – Survivalisti vs. predatori

21:30: Nudi e crudi – Persi in mare

22:15: Highway Security: Spagna

00:05: Drug Wars

00:55: Drug Wars – Pit stop

01:20: Drug Wars – Corridori della notte

01:45: Ce l’avevo quasi fatta – la strada per la libertà

02:40: Clima del terzo tipo – Natura rumorosa

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:25 Donne eccellenti. Ondina Valla, velocista

20:30 Passato e Presente Sparta e Atene

21:10 Americans 1943-1945

22:00 Cronache di Hitler p.3

22:50 Storie della TV p.4. Raimondo Vianello. La fantasia al potere

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Donne eccellenti. Isotta Gervasi, dottoressa dei poveri

00:30 Passato e Presente Sparta e Atene

01:10 a.C.d.C. Conquistadores Oceani d’oro

02:10 Conflitti – Memorie del Nostro Tempo. Dalla Guerra Al Disgelo

55 Mediaset Extra

21:15 Reality Show/Raimondo Lo Strozzino/Arrivo di Gianmarco – Casa Vianello

22:45 Testimonial/No Allo Spreco/Sosia – Casa Vianello

00:15 Sandra & Raimondo e i Sette Vizi Capitali della Risata

00:45 Attenti A Noi Due

02:03 Tgcom24

02:05 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:30: Affari a quattro ruote – Suzuki SJ410

21:25: Affari a quattro ruote – BMW 325 iTouring

22:15: Texas Metal – C10

23:10: Texas Metal – Suburban

00:00: Texas Metal – Ford del ’54

00:50: Texas Metal – il BBQ

01:40: Fast N’ Loud

02:30: Fast N’ Loud – Chevy. 2a parte

66 Italia 2

20:05 Gohan Scende sul Campo di Battaglia – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Alla Ricerca delle Cinque Chiavi – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 La Trasformazione di Kaku e Jabura – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Lupin: per un Dollaro in Più – Animazione

23:21 Ted

00:55 La Vedova – Camera Cafè

01:00 Meglio Mentire – Camera Cafè

01:05 Paolo Testimone – Camera Cafè

01:10 Un Favore A Geller – Camera Cafè

01:15 Uno Scherzo Facile Facile – Camera Cafè

01:20 Situazione Disperata – Camera Cafè

01:25 Un Taglio Al Passato – Camera Cafè

01:30 I Coltelli di Chef Johnny – Camera Cafè

01:35 So Cosa Avete Fatto – Camera Cafè

01:40 4000 Invitati – Camera Cafè

01:45 Vado A Prendere Le Sigarette – Camera Cafè

01:50 Il Ritorno di Fulvio – Camera Cafè

01:55 Constatazione Amichevole – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101