Coronavirus, vaccino in tempi record? Villani: “Penso di si”

Vaccino contro il Coronavirus in tempi record? Lasciando da parte ogni pessimismo, sembrerebbe proprio di si. Almeno stando alle parole di Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) e componente del comitato tecnico-scientifico.

Villani ha parlato nella giornata di ieri, sabato 11 aprile 2020, in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma “Il vaccino contro Covid-19 sta percorrendo tempi record, credo si possa essere fiduciosi di ottenere qualcosa a breve termine e questo ci conforta. Normalmente occorrono almeno due anni per mettere a punto un vaccino, ma stiamo procedendo a velocità spedita e i tempi non saranno sicuramente quelli”.

Ad oggi sono 12 i vaccini in fase di sperimentazione per contrastare il Covid-19. I gruppi di ricerca continuano inoltre a lavorare per trovare soluzioni efficaci in grado di fronteggiare l’emergenza. Molti scienziati sono comunque convinti che si arriverà prima a una cura farmacologica per sconfiggere la malattia.

Da non sottovalutare nemmeno l’aspetto legato alla vaccinazione ordinaria, ribadito con fermezza dallo stesso Villani: “Il percorso vaccinale di ogni bambino può e deve essere continuato, a maggior ragione in questo periodo. È importante inoltre che tutti coloro debbano fare il vaccino contro l’influenza in autunno lo facciano. Sarà una garanzia per tutti e va fatto”.