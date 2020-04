Traffico intenso anche sul G.R.A.: “Molta gente va a fare la gita fuori porta”

Persone in difficoltà costrette ad uscire per una determinata esigenza o, semplicemente, cittadini indisciplinati? Vista la densità di traffico presente sul Grande Raccordo Anulare nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, sabato 11 aprile 2020, sembrerebbe avere la meglio la seconda opzione.

Molte le segnalazioni arrivate sia attraverso le più note piattaforme social che direttamente alle Forze di Polizia impegnate nei controlli di routine per il rispetto delle ordinanze anti-covid. Il G.R.A., infatti, si presentava affollato come in una normale giornata di lavoro, con le auto ferme a causa dell’intenso traffico.

Una scena che non è andata assolutamente giù a quanti si trovavano costretti a percorrere il tratto per motivi di lavoro e che ha scatenato le ire di quanti hanno potuto “ammirare” il mancato rispetto delle regole da parte di alcuni cittadini attraverso le immagini e i video riportati sulla rete.

Anche sul Grande Raccordo Anulare non sono mancati i controlli capillari da parte della Polizia, ma arginare un fenomeno di tale portata non è affatto un operazione semplice. Multe salate per gli “sfortunati” che sono stati fermati e controllati, non potendo esibire un’autocertificazione in regola. Agli altri, per il momento, è andata bene. In attesa di nuovi controlli.