Ciociaria, controlli a tappeto anche a Pasqua: task force dei Carabinieri

Continuano incessantemente i controlli disposti da questo Comando, rafforzati in concomitanza con le festività pasquali, tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi i Reparti dipendenti, in tutte le articolazioni operative, hanno sanzionato per “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020” 56 persone .

Nello specifico:

– nel territorio della Compagnia di Alatri, sono state controllate complessivamente 88 persone e 6 esercizi commerciali, sanzionando 4 persone sorprese mentre circolavano a bordo delle loro autovetture, senza comprovate esigenze, nei comuni di Alatri e Vico nel Lazio;

– nel territorio della Compagnia di Cassino, sono state sanzionate complessivamente 28 persone. In particolare in Cassino i militari della Sezione Radiomobile e della locale Stazione, nel corso dei controlli effettuati sorprendevano 17 persone, di cui 4 residenti fuori dal comune di Cassino, che a specifica richiesta, non fornivano valide giustificazioni circa la loro presenza in loco. In particolare uno di questi, un 48enne residente in provincia di Brescia, già censito per furto, danneggiamento, ricettazione ed altro, stante i presupposti di legge veniva anche proposto per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno in quel Comune per un periodo di anni 3. Altre 11 persone venivano sanzionate in Sant’Elia Fiumerapido; Atina; Picinisco; San Biagio Saracinisco e Cervaro dai militari delle relative Stazioni Carabinieri;

– nel territorio della Compagnia di Sora, sono state sanzionate in tutto 8 persone nei Comuni di Fontana Liri; Sora; Monte San Giovanni Campano ed Arpino, sorprese fuori delle proprie abitazioni senza giustificato motivo;