Coronavirus, il bollettino dalle varie Asl del Lazio: ecco gli aggiornamenti

Sono appena usciti gli aggiornamenti dalle aziende ospedaliere e dalle Asl operanti nella Regione Lazio. Scopriamo insieme il bollettino relativo a alla situazione di oggi, venerdì 10 aprile 2020.

Al Policlinico Umberto I si registrano 159 pazienti ricoverati di cui 21 in terapia intensiva. 5 pazienti guariti. Al Policlinico Tor Vergata sono stati attivati ulteriori 16 posti letto di malattie infettive covid-19 . Al Policlinico Gemelli: 201 pazienti ricoverati di cui 30 in terapia intensiva al Covid Hospital Columbus. 17 pazienti guariti. Al Merriot Hotel 110 pazienti in isolamento domiciliare. Infine, al Policlinico Campus Biomedico di Roma si registrano 21 pazienti ricoverati di cui 12 in terapia intensiva al Covid Center Campus Biomedico

Ecco il bollettino di oggi, venerdì 10 aprile 2020, delle varie Asl del Lazio

Asl Roma 1: 7 nuovi casi positivi. 1709 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta procedendo alla sanificazione della RSA Don Gnocchi.

Asl Roma 2: 10 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. 1521 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Tutti i tamponi finora eseguiti a Rebibbia sono negativi. I casi positivi del Selam Palace sono stati posti in isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 18 nuovi casi positivi la maggior parte riferibili al cluster della casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia. I casi positivi si stanno trasferendo all’Ospedale Grassi di Ostia. 1846 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 7 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 3 decessi: un uomo di 68, un uomo di 82 anni e una donna di 75 anni, tutti con gravi patologie pregresse. 1975 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 19 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito, il primo al Covid Hospital di Palestrina: un uomo di 57 anni entrato il 15 Marzo con polmonite covid, affetto da cardiopatia ischemica e diabete di tipo 2.

Asl Roma 6: 25 nuovi casi positivi. 9 pazienti sono guariti. 2 decessi: un uomo di 81 anni e una donna di 86, entrambi con patologie pregresse. 1043 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 12 nuovi casi positivi, tra cui il direttore generale della Asl. 2 pazienti sono guariti. 323 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo del territorio.

Asl Latina: 10 nuovi casi positivi tutti in isolamento domiciliare. 2 pazienti sono guariti. 4477 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Rieti: 13 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti, due di Cantalupo e uno di Rieti. 2 decessi: una donna di 89 anni e una donna di 86 entrambe con gravi patologie pregresse. 43 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: 33 nuovi casi positivi di cui **31 riferibili al cluster della casa di riposo Villa Noemi di Celleno**. 12 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 78 anni con precedenti patologie.

Le aziende ospedaliere

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: 140 pazienti ricoverati di cui 28 in terapia intensiva. Nessun positivo in accesso al pronto soccorso. 0 decessi. 3 pazienti guariti.

Azienda Ospedaliera San Camillo: Si lavora per attivare anche il turno notturno del laboratorio per test #covid19.

Azienda Ospedaliera San Giovanni: Attivo il laboratorio per il test #covid19 H24.