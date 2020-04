Prima Porta, esplode motore di un’auto GPL su via Pietro Duranti

Un forte esplosione è avvenuta nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile 2020, in via Pietro Duranti, zona Prima Porta a Roma.

Ecco cosa è successo

Il motore di un’auto, con alimentazione Gpl, è esplosa in via Pietro Duranti, zona Prima Porta a Roma. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che il conducente dell’auto sia riuscito ad allontanarsi in tempo e ad evitare il peggio.

Nella colluttazione sarebbe rimasto coinvolto anche un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente, secondo quello che trapela dalla Polizia Locale del XV Gruppo Cassia, non ci sarebbe stato nessun ferito.