Continuano le inosservanze al DPCM in Ciociaria. Dopo quanto successo soltanto ieri ad Alatri, oggi è stata sanzionata dalla polizia locale una signora di Torrice in giro con lo scooter per Alatri.

I fatti

La donna non ha saputo fornire una valida giustificazione ai suoi spostamenti e inoltre lo scooter era sprovvisto sia di targa che di assicurazione. Come se non bastasse, la signora non indossava nemmeno il casco.

Multa complessiva da più di 1000 euro per la donna. La 40enne è stata trovata in giro in località Maddalena.