Sembrerebbe che ad Alatri il titolare di un negozio di abbigliamento non abbia rispettato il decreto del Presidente Conte, in merito alla chiusura di determinate attività commerciali, per evitare l’ulteriore diffusione del coronavirus sul territorio nazionale.

A quanto si apprende, ad Alatri, un negozio di abbigliamento è stato trovato aperto e all’interno ci sarebbe stato un cliente. La Polizia Locale sarebbe intervenuta e avrebbe sanzionato il titolare e predisposto la chiusura dell’esercizio commerciale.

Foto di repertorio