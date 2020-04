In tempi di coronavirus, si sa, il traffico sta diventando un problema decisamente gestibile. Tuttavia, alcune zone continuano a essere interessate da sinistri stradali, inconvenienti e code. Nel bollettino traffico di oggi sono poche le cose da segnalare, che sono le seguenti:

Bollettino traffico oggi 10 aprile 2020

Prestare attenzione sulla A1 Roma-Napoli a causa di un veicolo in panne tra Ponzano Romano e Magliano Sabina.

Prestare attenzione sulla A12 Roma-Tarquinia tra Cerveteri e Torrimpietra a causa di un incidente, in via di risoluzione, in direzione di Roma.

Lo comunica Astral Infomobilità.