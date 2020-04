Frosinone, il direttore della Asl Lorusso ricoverato allo Spallanzani

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘AUGURI PRONTA GUARIGIONE A DG LORUSSO, UN COMBATTENTE’

RIMANIAMO IN CONTATTO PER TUTTE LE INDICAZIONI ORGANIZZATIVE NEL CONTRASTO AL COVID-19

Gli auguri

“Ho fatto i miei auguri di guarigione al Direttore generale della Asl di Frosinone, Stefano Lorusso ricoverato presso l’ospedale Spaziani. Stefano è un combattente e ce la farà e ha ricevuto gli auguri di pronta guarigione da parte di tutti i Direttori generali delle strutture del Servizio sanitario regionale. Un gesto di affetto nei confronti di un manager che si sta facendo apprezzare sul campo. Continueremo a rimanere in contatto per dare le giuste indicazioni organizzative alla sanità in Ciociaria nel contrasto al COVID-19”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Foto di repertorio