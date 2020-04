Lorusso: « Su indicazione del Servizio Igiene Pubblica, e seguendo tutte le prescrizioni di sorveglianza epidemiologica dello stesso Servizio, sono in Ufficio a portare avanti il mio lavoro.

<< CONTINUO A GESTIRE E COORDINARE L’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA SANITARIA >>

Sono molto dispiaciuto per il Direttore Sanitario aziendale, la Dottoressa Patrizia Magrini, attivissima ed in prima linea nella battaglia di riorganizzazione del nostro sistema sanitario provinciale per fronteggiare il Covid-19, con la quale sono in conttatto più volte al giorno. Conoscendola coriacea ed esperta di queste situazioni sono certo che tornerà presto in piena forma.

Voglio però ribadire a tutti – e gli ultimi casi di questi giorni lo dimostrano testardamente – che questo virus può colpire chiunque senza alcuna distinzione e che, anche se stiamo verificando una lieve attenuazione dei contagi, non bisogna abbassare la guardia. Ci si deve attenere rigorosamente a disposizioni e consigli dei medici!

Infine, anche questa esperienza conferma che la nostra ASL, con la continua e proficua collaborazione del Colleggio di Direzione ,è in grado di organizzarsi e far fronte in modo adeguato e tempestivo ad ogni situazione » .