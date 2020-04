Sono appena usciti gli aggiornamenti dalle aziende ospedaliere e dalle Asl operanti nella regione Lazio. Scopriamo insieme il bollettino relativo a alla situazione di oggi.

Al Policlinico Gemelli ci sono 218 pazienti ricoverati. 35 pazienti in terapia intensiva. 16 pazienti sono stati dimessi. Si registra un forte calo di pazienti. Al Policlinico Tor Vergata si registrano 3 pazienti sono guariti. Si registra un calo di pazienti che necessitano di ricovero in terapia intensiva. Al Policlinico Umberto I si registrano155 pazienti ricoverati, di cui 22 in terapia intensiva. Si registra un forte calo di pazienti. 7 pazienti sono stati dimessi. All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: Al Centro Covid di Palidoro sono 8 i bambini ricoverati + 5 mamme, tutti in condizioni stabili. In arrivo un altro paziente positivo da Frosinone.

La situazione di oggi, giovedì 9 aprile 2020, nelle varie Asl del Lazio

Asl Roma 1: 13 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 1625 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 20 pazienti ricoverati al San Filippo Neri. 9 strutture per anziani del territorio controllate.

Asl Roma 2: 19 nuovi casi positivi di cui 16 riferibili al Selam Palace, che sono stati posti in isolamento in strutture dedicati. 8 pazienti sono guariti. 15 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 14 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. 1774 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nella casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia e in altre 2 strutture per anziani del territorio.

Asl Roma 4: 14 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 1913 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. In attesa di rimpatrio per 265 crocieristi. 7 strutture per anziani del territorio controllate.

Asl Roma 5: 25 nuovi casi positivi. 9 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 71 anni a Tivoli. 2080 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 20 strutture per anziani del territorio sono state controllate.

Asl Roma 6: 43 nuovi casi positivi: il numero elevato è attribuibile ad un ritardo di notifica dei tamponi nei giorni precedenti. 4 decessi.

Asl Frosinone: 5 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 322 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Eseguiti i controlli su 3 RSA del territori.

Asl Latina: 10 nuovi casi positivi tutti in isolamento domiciliare. 5 pazienti sono guariti. 4454 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 5 strutture per anziani sono state controllate.

Asl Rieti: 8 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 96 anni con precedenti patologie. 2 pazienti sono guariti. 90 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: 12 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 96 ore. 10 pazienti sono guariti. 2385 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolata una casa di riposo di Celleno.

La situazione nelle Aziende Ospedaliere

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: 109 pazienti ricoverati. Si registra una forte di riduzione di pazienti positivi in accesso al PS. 7 pazienti sono guariti.

Azienda Ospedaliera San Camillo: Si lavora per attivare anche il turno notturno del laboratorio per test #covid19.

Azienda Ospedaliera San Giovanni: Non si registrano positività tra il personale sanitario