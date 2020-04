Crescono le azioni messe in campo in questi giorni di emergenza da cittadini e negozianti, in collaborazione con la Polizia Locale, per andare incontro a chi è in difficoltà.

Due fratelli egiziani, un cuoco e un autotrasportatore per i mercati generali, hanno voluto proporsi per donare generi alimentari, reperiti a loro spese, ai più bisognosi: un gesto di solidarietà che si è concretizzato ieri grazie al supporto degli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale che, accolta con entusiasmo questa iniziativa, si sono immediatamente attivati con la Caritas e con il parroco della chiesa di S.Gemma Galgani di Casalotti, per organizzare al meglio e in tempi brevi la distribuzione degli alimenti alle famiglie più bisognose.

Alcune pattuglie hanno provveduto a scortare il camion, contenente circa 325 kg di generi alimentari, fino alla chiesa, dove il parroco ed alcuni volontari hanno preso in carico la merce da destinare alle case dove la crisi si fa più sentire.

I due fratelli hanno espresso la volontà di rinnovare la loro offerta settimanalmente, sempre con l’aiuto degli agenti, lieti di adoperarsi per la buona riuscita di quest’ opera di bene.

Foto in copertina