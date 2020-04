Ostia, Coronavirus: due giovani vengono sorpresi a pescare

Le pattuglie della Polizia di Stato del commissariato di Lido, diretto da Eugenio Ferraro, stamani, impegnati nei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto Legge sul Covid-19, si sono insospettiti quando, in Lungomare Duca degli Abruzzi, hanno notato la presenza di due persone sulla spiaggia in tenuta da sub.

Controlli ad Ostia

Quando si sono avvicinati per controllare, i poliziotti hanno sorpreso due giovani, entrambi romani di 20 e 21 anni, intenti a pescare.

Al termine degli accertamenti, per i due ragazzi è scattata la sanzione amministrativa prevista dalla legge.