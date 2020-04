Ostia, durante una lite minaccia di uccidere la compagna con una spada e aggredisce gli agenti. 31enne romano arrestato dalla Polizia di Stato.

I fatti

L’episodio è accaduto alle ore 7.00 della giornata del 06 aprile, ad Ostia. La Sala Operativa ha inviato le volanti in via Giuseppe Molteni perché era stata segnalata una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato l’appartamento da cui si sentivano provenire delle urla.

Dopo aver bussato varie volte, la porta è stata aperta parzialmente da un uomo, in evidente stato di alterazione, che si è piazzato davanti l’ingresso, impedendo l’accesso ai poliziotti, mentre alle spalle si intravedeva una ragazza in lacrime che chiedeva aiuto.

I poliziotti hanno quindi cercato di instaurare un dialogo con l’uomo, tentando di calmarlo, ma il ragazzo è diventato sempre più aggressivo e si è rifiutato di farli entrare. Poi si è spostato tentando di afferrare una spada e, dopo una breve colluttazione, è stato prontamente bloccato dagli agenti e messo in sicurezza, accompagnato poi negli uffici di polizia per gli ulteriori accertamenti. Durante il tragitto, nel tentativo di autolesionarsi, ha danneggiato la volante della Polizia.

La vittima ha riferito agli investigatori che la convivenza era iniziata da un mese circa e che già altre volte c’erano state delle violente liti con il compagno, sempre per futili motivi, per cui era intervenuta la Polizia, ma lei non lo aveva mai denunciato. Nell’ultimo episodio, l’uomo l’aveva svegliata alle due di notte chiedendole dei soldi e, dopo averla picchiata e minacciata con una spada, era uscito dicendole che sarebbe andato a compiere un furto in un bar per procurarsi da bere. Alle ore 6.00, quando era rientrato a casa vistosamente ubriaco, la donna aveva notato che aveva con sé molte bottiglie di liquore asseritamente rubate in un bar di Acilia; a quel punto aveva ricominciato a picchiarla e dopo averle puntato la spada alla gola aveva minacciato di ucciderla.

La vittima, con numerose ecchimosi, è stata accompagnata al vicino ospedale. Anche due poliziotti, a seguito delle contusioni riportate dalla colluttazione con l’uomo, sono stati accompagnati al vicino ospedale e dimessi con una prognosi di 7 giorni.

L’uomo, un romano di 31 anni con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona commessi con violenza e per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex compagna, ha continuato a minacciare gli agenti anche negli uffici di polizia. Alla fine degli accertamenti è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello stato e inoltre denunciato, in stato di libertà, per tentata estorsione. La spada in acciaio appuntita del tipo “Gladio”, della lunghezza totale di 75 cm, di cui 57 di lama, veniva sequestrata, in quanto oggetto del reato.