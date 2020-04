Un’insegnante di 27 anni di Frosinone è scomparsa da diversi giorni e non si riesce a trovare. Pochi giorni fa l’appello sul noto programma “Chi l’ha visto?”

Frosinone, ore d’ansia per ritrovare Luciana, l’insegnante di 27 anni.

Sarebbe uscita tra venerdì 3 e sabato 4 aprile 2020 e non sarebbe più tornata a casa. Si tratta di una ragazza di 27 anni di nome Luciana, insegnate di professione e originaria di Frosinone.

Attualmente, per ragioni lavorative, viveva a Roma in zona Tiburtina. I familiare della giovane, impauriti, hanno lanciato diversi appelli sui social che, tra l’altro, sono stati accolti anche dalla nota trasmissione “Chi l’ha visto?” in onda su Rai 3.

L’appello della sorella

“Ti prego torna presto, ci manchi a tutti quanti. Per favore, ti stanno cercando dappertutto. Chiunque avesse notizie, per favore ce lo facesse sapere. Aspettiamo che torni. Si sistema tutto, non c’è nessun problema che non si possa sistemare”. Queste sono le parole della sorella della giovane scomparsa.

Ecco l’immagine:

Vedremo se, nelle prossime ore, si avranno maggiori notizie in merito all’accaduto.