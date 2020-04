Frosinone, buoni spesa: arrivati a 1.100 domande

Gli uffici dei servii sociali del Comune di Frosinone, coordinati dall’assessore Massimiliano Tagliaferri, stanno lavorando senza tregua le domande relative alla erogazione dei buoni spesa, connessi all’emergenza sanitaria del Covid-19. Nella giornata odierna, sono state incamerate ulteriori 150 domande che portano il totale complessivo a 1.100 le unità dei cittadini che hanno chiesto di beneficiare del supporto previsto, in ragione della crisi economica e finanziaria che sta investendo la popolazione, dopo il sostanziale ristagno dell’economia provinciale e nazionale. “Gli operatori della Osa e i dipendenti dell’amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Nicola Ottaviani – stanno continuando a dare il massimo, sia in termini di velocità che di efficienza, per assicurare un sostegno a coloro che davvero hanno bisogno di un supporto di carattere pubblico, sicuramente doveroso da parte dello Stato, della Regione e del Comune. Stiamo cercando di rispettare l’impegno di erogare, entro il fine settimana, la prima tranche dei buoni spesa, anche in occasione delle festività pasquali, continuando a lavorare le pratiche a regime anche nelle settimane successive, con il massimo rispetto delle singole individualità e dei relativi contesti familiari”.

Frosinone: già consegnate 16.000 mascherine alle famiglie

Continuano le operazioni di produzione, imbustamento e distribuzione delle mascherine alle famiglie e ai single residenti nel capoluogo, da parte dell’amministrazione comunale, nell’ambito del progetto voluto dal Sindaco Nicola Ottaviani, dal titolo “Una mascherina per tutti”.

Ad oggi, la Klopman, la multinazionale che sta producendo i presidi, ha consegnato al Comune circa 16.000 mascherine, che sono state prontamente riconfezionate, smistate e consegnate in buona parte della periferia urbana e in alcune zone del centro storico mentre, dopo il trasporto degli ulteriori quantitativi dall’azienda al municipio, si procederà, entro sabato mattina, a coprire il resto del territorio comunale.

L’amministrazione comunale ha attivato anche un numero telefonico da contattare, esclusivamente via sms, in caso di disguidi o di mancati recapiti, che possono verificarsi laddove le cassette della posta risultino cumulative per più interni. Sarà sufficiente inviare un messaggio al 340 4240267, oppure scrivere all’indirizzo marco.spaziani@comune.frosinone.it per le segnalazioni, ricevendo ulteriore consegna a domicilio.

Frosinone, madre e figli non divisi dal virus: il Comune ringrazia il Bambin Gesù

“La direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – ha dimostrato come, anche e soprattutto in questi momenti, il senso di umanità e la sensibilità sociale debbano prevalere sulla solita burocrazia. Permettendo, infatti, ad una madre residente in città di essere ricoverata insieme ai due figli, dopo un riscontro di positività al virus Covid-19, all’interno dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù, dove, normalmente, possono essere assistiti soltanto i minori, la direzione sanitaria del nosocomio della capitale ha mostrato grande concretezza ed encomiabile generosità. Un esempio sicuramente da seguire per tutti coloro che si cimentano, ogni giorno, con la responsabilità delle decisioni, che hanno un riverbero umano, e non con la solita polvere delle scartoffie”.