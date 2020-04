Italo Treno cerca personale. Per Roma e altre città italiane, sono diverse le posizioni aperte nell’azienda N.T.V.. Ricordiamo che il contratto d’assunzione è prevalentemente a tempo indeterminato.

Italo vanta una delle flotte più tecnologiche e performanti in Europa. La sua flotta è attualmente composta da treni Alstom AGV 575 di ultimissima generazione, detentori del record di velocità ferroviaria e da treni Alstom ETR 675, evoluzione della famiglia del Pendolino. Lo sviluppo tecnico e l’efficienza dei treni sono la chiave per garantire un servizio ferroviario di altissimo livello e per questo Italo è alla ricerca dicon specializzazione ferroviaria. Se vuoi unirti al team di ingegneri invia il tuo CV cliccando qui