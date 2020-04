Ciociaria, ancora numerose le inosservanze al DPCM…

Nel corso dei servizi disposti dal Comando della Compagnia della provincia di Frosinone tesi al contrasto delle inosservanze alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 19/2020 “in materia di contenimento del contagio dal Covid – 19” ed altro, i militari dipendenti, in tutte le articolazioni operative, hanno proceduto a varie azioni sul territorio. Vediamole.

Le attività in Ciociaria

Nel pomeriggio di ieri in Frosinone , i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia, hanno tratto in arresto per evasione e sanzionato amministrativamente per “violazione delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020”, un 39enne residente nel capoluogo ma domiciliato a Terracina (LT) (già gravato da precedenti penali per rapina, stupefacenti, maltrattamenti in famiglia e reati contro il patrimonio). Lo stesso nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Terracina (LT), è stato sorpreso dagli operanti nella zona Scalo del capoluogo alla guida di un’utilitaria. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato a tradotto presso la locale Casa Circondariale.

A Ceccano, Pofi, Ripi e Castro dei Volsci , i militari delle locali Stazioni hanno sanzionato amministrativamente quattro persone le quali, nonostante i divieti imposti dal citato Decreto, sono state sorprese aggirarsi per le vie di quei centri, alla guida delle proprie autovetture, senza giustificato motivo o comprovate esigenze;

i militari dei Reparti dipendenti della Compagnia di Alatri , hanno proceduto al controllo di 5 esercizi commerciali e nr.123 persone di cui nr.5 di esse, sorprese nei Comuni di Alatri, Veroli e Guarcino, sia a bordo di autovetture che a piedi, lontane dalle rispettive abitazioni senza giustificato motivo o comprovate esigenze, sono state sanzionate amministrativamente per l’inosservanza dei divieti imposti dal citato Decreto;

i militari dei Reparti dipendenti della Compagnia di Anagni , nei Comuni di Anagni, Piglio, Sgurgola e Ferentino, hanno sanzionato amministrativamente otto persone le quali, nonostante i divieti imposti dal citato Decreto, sono state sorprese lontani dalle rispettive abitazioni o Comuni di residenza, senza giustificato motivo o comprovate esigenze;