La chiusura dei cimiteri è una delle tante restrizioni introdotte per contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus. Una situazione disagevole che si somma alle già tante difficoltà del momento. In vista della Santa Pasqua, al fine di rendere omaggio ai congiunti e alleviare le distanze, rese ancora più forti dai fatti recenti, a Genazzano è nata l’iniziativa “Un fiore a Pasqua per i nostri defunti”.

Genazzano, a Pasqua fiori al cimitero chiuso nel ricordo di tutti i defunti

Promotore del progetto, già in essere in altre realtà, la Protezione Civile, che si è avvalsa del prezioso aiuto dei fiorai locali, dell’Amministrazione Comunale, della società che gestisce il servizio cimiteriale e dei cittadini.

Quest’ultimi, con le donazioni che faranno pervenire attraverso la campagna online istituita sul celebre sito Gofundme e condivisa sul profilo ufficiale Facebook della Protezione Civile di Genazzano o negli appositi punti raccolta adibiti da lunedì 6 aprile 2020 nelle attività commerciali del territorio, saranno i veri protagonisti per la buona riuscita della stessa.

I volontari, rispettando tutte le disposizioni di sicurezza e prevenzione, provvederanno nei giorni precedenti la festività a depositare presso il cimitero comunale un fiore per ogni tomba. Un impegno che si somma alle già tante attività svolte dall’inizio dell’emergenza, quali la consegna dei farmaci e generi alimentari a persone anziane, affette da patologie croniche o immunodepresse, e persone in isolamento volontario a seguito di provvedimento precauzionale. Servizio svolto in collaborazione con la Croce Rossa e l’associazione Nazionale Carabinieri.