Quattro squadre, coordinate dal funzionario di servizio, sono intervenute nella mattinata del 7 aprile intorno alle 12.00 per un incendio divampato in un appartamento in via Latina. L’alloggio, situato al pian terreno, fa parte di uno stabile di 4 piani.

I fatti

Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto hanno prestato soccorso ad un bambino che ha respirato il fumo che ha invaso i piani soprastanti. Portato al sicuro, il piccolo è stato affidato alle cure dei sanitari. Le squadre hanno contenuto ed abbattuto le fiamme, evitando che si propagassero alle altre stanze e agli appartamenti limitrofi.

Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo. Sulle cause dell’incendio sono in corso gli accertamenti.