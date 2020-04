Iniziativa “Spesa sospesa” a Colleferro organizzata dai cittadini.

L’iniziativa

L’iniziativa benefica organizzata dai cittadini su Facebook, sta spopolando. In meno di 10 giorni ha ottenuto più di 1300 “like” e centinaia di donazioni. Gli esercizi commerciali aderenti hanno preposto uno spazio nel negozio dove è possibile lasciare i prodotti che si vogliono donare e chiunque abbia la necessità li può prendere senza indugio ed in piena autonomia. “Chi può metta, chi non può prenda” questo è il motto dell’iniziativa.

Agli esercenti e i donatori, va il più sentito ringraziamento da parte di tutta la comunità colleferrina.

Grazie, Colleferro ha il cuore grande.

Ecco l’elenco delle attività di Colleferro che partecipano all’iniziativa: