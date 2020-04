Impegnati nelle attività finalizzate al contenimento del Covid – 19, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, ieri mattina, in servizio in abiti civili, transitando in via Cogliate, hanno notato un uomo che, al loro passaggio, si è nascosto dietro alcune autovetture parcheggiate.

Scesi dal mezzo si sono avvicinati a lui e, mentre in un primo momento è apparso tranquillo, quando i poliziotti si sono qualificati, questo ha tentato di sottrarsi al controllo allontanandosi velocemente e lanciando 2 involucri in un cespuglio. Dopo un concitato inseguimento il 47enne del Burkina Faso è stato poi fermato. Gli involucri lanciati invece, recuperati subito dopo, sono risultati contenere alcuni grammi di eroina.

Malgrado il tentativo di divincolarsi, con l’ausilio di un’altra pattuglia del commissariato, l’uomo è stato definitivamente bloccato e accompagnato negli uffici di polizia dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione della legge sugli stupefacenti.

Oltre all’eroina, i poliziotti gli hanno sequestrato anche 500 euro in banconote di vario taglio che il fermato aveva nel portafoglio, riconducibili all’attività illecita di spaccio.

