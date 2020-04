Roma, moduli per richiesta Buoni Spesa in edicole convenzionate. Elenco completo online sul sito di Roma Capitale.

La notizia

Per supportare i cittadini nella richiesta del Buono Spesa per l’acquisto dei generi alimentari di prima necessità, Roma Capitale ha stretto un accordo con circa 100 edicole sul territorio capitolino in cui sarà possibile ritirare e consegnare i moduli per ottenere i ticket.

Chi non è in possesso di strumenti tecnologici o capacità informatiche, può quindi rivolgersi alle edicole convenzionate. L’elenco di quelle che hanno aderito all’iniziativa, in costante aggiornamento, è disponibile al seguente link: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/FILE_EDICOLE_CONTRIBUTO_SPESA_CON_ORARI%20RIVISTO1.pdf .

“Questo intervento vuole semplificare le procedure del ritiro e della consegna dei moduli per i buoni spesa, rispondendo alle esigenze concrete delle famiglie. L’elenco delle edicole che hanno aderito all’iniziativa è consultabile sul sito di Roma Capitale. Nostra priorità è aiutare le persone che, in questi giorni così delicati, stanno vivendo gravi difficoltà economiche. Roma sostiene chi ha bisogno”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

“Il coinvolgimento delle edicole contribuisce a rendere la procedura ancora più semplice, snella e rapida. Supportiamo così, con un ulteriore servizio, i cittadini che non dispongono di smartphone o non hanno confidenza con le nuove tecnologie. Come dimostrano i fatti, non abbiamo perso un minuto e i Buoni Spesa sono già in erogazione, grazie anche alla app. Roma Capitale è pronta a procedere con l’accredito dei Buoni Spesa a singoli e famiglie, a mano a mano che i Municipi ci invieranno le domande lavorate per i singoli territori, e tra pochi giorni riceveremo anche i buoni in formato cartaceo. Il lavoro è continuo e non ci fermiamo. La priorità è supportare i cittadini che, in questo momento delicato per tutti, vivono maggiori difficoltà. Roma non lascia solo nessuno”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, Veronica Mammì.

“Ringrazio di cuore l’intera categoria degli edicolanti che, ancora una volta, ha mostrato immediata disponibilità a fungere da raccordo tra istituzioni e cittadini. Si tratta di un intervento che semplificherà le procedura e faciliterà l’accesso a un servizio fondamentale per i più bisognosi”, commenta l’Assessore al Personale Antonio De Santis.

All’iniziativa hanno aderito anche le parrocchie, la Caritas, le associazioni del Terzo Settore e del Volontariato cittadino che si sono rese disponibili a supportare le pratiche.

Per chiarire dubbi o rispondere alle domande più frequenti ricevute da parte richiedenti in merito alla compilazione della domanda, all’invio dell’e-mail al Municipio di appartenenza e alla ricezione dei Buoni Spesa, consultare la lista completa delle FAQ a questo link: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC560368