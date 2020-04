Si è verificato un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma tra l’uscita 16 Prenestina e la 17 Tor Bella Monaca.

La situazione

Un incidente si è verificato sul GRA di Roma tra l’uscita 16 Prenestina e la 17 Tor Bella Monaca. Si registra qualche chilometro di code.

Polizia e mezzi di soccorso sono sul luogo per rimuovere il sinistro e far fluire la circolazione in condizioni di sicurezza.

Si raccomanda tutti gli automobilisti di guidare con prudenza e di moderare la velocità

Potrebbero seguire aggiornamenti.

FOTO DI REPERTORIO