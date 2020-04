Viabilità, bollettino del traffico ore 10:45.

La situazione del traffico sul GRA di Roma

Code sul Grande Raccordo Anulare di Roma da Laurentina ad Ardeatina, in carreggiata esterna.

Lo comunica Astral Infomobilità. Si raccomanda di guidare con prudenza e di uscire solo in caso di necessità primarie per non incorrere in sanzioni dovute in base al DPCM sulle misure di contenimento del Covid-19 in Italia.