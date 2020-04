Roma, al via richiesta alimenti per consegnare pacchi a chi ha bisogno

Roma Capitale lancia un Avviso di manifestazione d’interesse per individuare le ditte interessate alla fornitura di generi alimentari da utilizzare per il confezionamento di pacchi spesa, da consegnare a singoli e famiglie che rientrano in condizioni di estremo disagio economico.

Raggi: “Investiamo 1 milione di euro per sostenere i cittadini più in difficoltà”

Possono partecipare gli esercizi commerciali che hanno sede nel territorio di Roma Capitale. Per presentare l’istanza c’è tempo fino alle ore 21 del 7 aprile 2020.

L’investimento dell’Amministrazione Capitolina è di 1 milione di euro.

“Stiamo investendo su tutti i fronti per sostenere persone e famiglie in difficoltà. Chiediamo agli esercizi commerciali collaborazione, in questo momento difficile per tutti e per alcuni nostri concittadini ancora di più. Roma è una comunità, insieme ce la faremo”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Non ci fermiamo un secondo, l’impegno per potenziare i servizi in questa fase delicata per tutti è costante. Voglio ringraziare ogni singola persona che sta contribuendo, a partire dai dipendenti capitolini con cui lavoriamo fianco a fianco ogni giorno con grande intensità per raggiungere sempre più risultati come quello di oggi”, dichiara l’assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.

L’Avviso di manifestazione di interesse prevede che i pacchi siano consegnati già confezionati in scatole di cartone e contengano almeno:

1 kg di pasta (corta e/o lunga);

4 confezioni di pomodori pelati da 250 gr. ciascuno;

½ kg di caffè macinato;

1 kg di farina;

1 kg di zucchero;

4 scatolette di tonno;

2 tavolette di cioccolata (fondente e al latte);

1 bottiglia di olio evo;

1 pacco di biscotti;

1 litro di latte a lunga conservazione.

Per partecipare, è necessario compilare il modello di domanda presente sul sito di Roma Capitale e inviarlo entro e non oltre le ore 21 del 7 aprile 2020 all’indirizzo pec protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it.

Sul modello di domanda, andrà indicata la percentuale di sconto che il singolo esercizio commerciale applicherà all’Amministrazione Capitolina per il servizio.

La consegna della fornitura alimentare, confezionata in singoli pacchi di cartone, dovrà pervenire al Deposito della Polizia Locale di Roma Capitale in Via di Salone 147/149 (00131 Roma), entro le ore 13 del 9 aprile 2020.

Tutte le informazioni sono disponibili qui:

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC564191