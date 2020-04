Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi mercoledì 8 aprile 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Stanotte a San Pietro: Viaggio tra le meraviglie del Vaticano

23:55 Porta a Porta

01:30 Nella memoria di Giovanni Paolo II

02:17 Che tempo fa

02:25 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Kim Rossi Stuart in Maltese – Il romanzo del commissario

23:25 Il permesso – 48 ore fuori

00:55 Squadra Speciale Colonia – Febbre di diamanti

01:34 Uno sguardo nella notte

02:17 Una nuova vita

03:05 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Non ho l’età

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura – Dei Delitti Contro le donne

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Stasera Italia – Speciale

23:29 Hitman – L’Assassino

01:27 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:47 Media Shopping

02:06 I Viaggiatori della Sera

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:01 Il Madre e Figlia – I Parte – Bello delle Donne

6 Italia 1

20:30 La Rapina – C.S.I. – Scena del Crimine

21:18 Brick Mansions

23:01 Timeline

00:45 Anno Zero – Gotham

01:25 Trasgressori – Gotham

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Media Shopping

7 LA7

19:05 Drop Dead Diva

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide

00:50 Tg La7

01:00 Otto e mezzo

01:40 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Antonino Chef Academy

23:30 Piacere Maisano

00:15 Italia’s Got Talent – Best Of

02:15 L’assassino della porta accanto

9 NOVE

20:30: Deal With It – Stai al gioco

21:35: Matrimonio a 4 mani

23:25: Dentro l’ambulanza

01:10: Airport Security

02:00: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Complessità del Fidanzato – The Big Bang Theory IV

20:42 L’ Ipotesi del Parassita Alieno – The Big Bang Theory IV

21:04 Tutto Quello Che Fa Pierce Io Lo Faccio Meglio – Lucifer III

22:01 Tutti All’Opera per Dcker – Lucifer III

23:02 Red

01:19 La Polveriera – The 100 IV

02:02 Risorgeremo – The 100 IV

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds III ep.13

21:20 A Bluebird in My Heart

22:53 Straw Dogs – Cani di paglia

00:39 Supernatural XI ep.15

01:26 Supernatural XI ep.16

02:09 Zoo III ep.11

02:49 Zoo III ep.12

22 Iris

20:05 Arma Micidiale – Walker Texas Ranger

21:00 Cast Away

23:50 Alfabeto

00:06 Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo

02:24 Le Vie della Violenza

23 Rai 5

20:12 Save The Date Sulle Tracce De i Traditori

20:25 Amabili testi Paolo Fresu

21:16 Opera – Turandot

23:33 Cary Grant Dietro lo specchio

01:00 Jannacci, l’importante è esagerare

01:33 Rai News Notte

01:34 Money Art

02:29 Pacific with Sam Neill

24 Rai Movie

21:10 Captain Fantastic

23:10 La coppia dei campioni

00:40 Eccezzziunale… veramente

02:20 Dio c’è

25 Rai Premium

21:20 Un guaio di sorella

22:55 L’allieva – p.3

00:50 L’Ispettore Sarti 2 – L’ombra dell’angelo p.5

02:25 Blu Notte 3: L’ultimo viaggio di Roberta Lanzino p.7

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 Tornado Valley

23:15 Justine, ovvero le disavventure della

01:15 Desideri, voglie pazze di tre

27 Paramount Network

22:45 Law & Order: Unità Vittime Speciali

01:05 The Class of ’92

28 TV2000

19:30 Last Breath

20:00 Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:05 Adam

22:40 Effetto notte

23:30 Retroscena

00:05 La compieta

00:25 Rosario da Pompei

01:00 L’Ora Solare

02:00 Siamo noi

29 LA7d

19:20 I menù di Benedetta

21:30 Victor Victoria

00:00 Across the Universe

02:30 L’onda

30 La 5

21:10 Il Club Degli Imperatori

23:20 Un Sogno per Domani

01:20 Gym Me five

01:43 Il Segreto della Casa della Raccolta – Riverdale III

02:23 Sopravvivere Alla Notte – Riverdale III

31 Real Time

20:25: Cortesie per gli ospiti – Cristiana e Doriana vs. Marcello e Paolo

21:20: Io e la mia ossessione – Cocktail di sangue

21:50: Io e la mia ossessione

22:45: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Attenzione

23:40: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il meglio

00:30: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 20 lunghi anni

01:15: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Avventure

02:10: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Tumori in viso

34 Cine34

20:56 Arrangiatevi

22:57 America paese di Dio

00:35 Femmine tre volte

01:58 Una spada per Brando

35 Focus

20:15 Il Disastro di Tenerife – Indagini Ad Alta Quota XVI

21:15 Olimpia, Le Origini Dei Giochi

22:15 Rome: The World’s First Superpower, 4 – Rome

23:15 Mega Terremoto A New York – Mega Disastri II

00:15 Carico Ad Alto Rischio – Mega Disastri III

01:15 11/9: Attacco Al Pentagono – Indagini Ad Alta Quota XVI

02:01 Tgcom24

02:03 08/04/2020 – Meteo Focus

02:04 Il Lato Oscuro Dei Templari , 2 – il Lato Oscuro Dei Templari

38 Giallo

20:15: Law & Order – i due volti della giustizia – Scambio di favori

21:10: L’ispettore Barnaby – L’ombra furtiva

22:55: Profiling – Imperdonabile

23:55: Profiling – Viscerale

01:00: The Murder Shift – Destino fatale

01:50: The Murder Shift – Luna cattiva

39 TOP Crime

19:34 The mentalist

21:12 Il delitto della Madonna nera

23:02 Chicago P.D.

00:36 Law & Order: unità speciale

01:56 Chase

49 Spike TV

20:30 Supernatural

21:30 Librarian 2 – Ritorno alle miniere di re Salomone

23:30 Law & Order: Unità Speciale

01:00 Supernatural

02:00 Police Interceptors

52 DMAX

20:40: Nudi e crudi XL – i mondi si scontrano

21:30: Nudi e crudi – in Colombia

22:20: Highway Security: Spagna

00:00: Drug Wars

01:40: Ce l’avevo quasi fatta – Provocazione

02:35: Clima pazzo, pazzo clima

54 Rai Storia

20:05 Speciale Aldo Moro – 08/04/1978 – Tg1 20.00

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. L’Imperatore Diocleziano

21:10 La strana guerra di Alan Turing

22:00 Cronache di Hitler p.2

22:55 a.C.d.C. Donne nella storia. Luisa di Prussia

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. L’Imperatore Diocleziano

01:00 Italiani. Nilde Iotti

02:00 a.C.d.C. Conquistadores – Ep. 3 – La Caprichosa

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip

01:15 Colpo Grosso

02:53 Tgcom24

02:55 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:30: Affari a quattro ruote – Maggiolino Volkswagen

21:25: Affari a quattro ruote – Jaguar XJS

22:15: Texas Metal – Ford del ’54

23:05: Texas Metal – il BBQ

23:55: Texas Metal – ZL1. 1a parte

01:05: Texas Metal – ZL1. 2a parte

01:35: Fast N’ Loud – Ritorno agli anni ’80

02:25: Fast N’ Loud – Barrett Jackson. 1a parte

66 Italia 2

20:05 Il Compleanno di Gohan – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Tutti Al Palazzo di Giustizia – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Il Palazzo di Giustizia è Più Vicino – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 C’Era una Volta Lupin – Animazione

23:11 Lupin III Vs Detective Conan

01:00 è Tornato Ganzi – Camera Cafè

01:05 Danni Rimborsati – Camera Cafè

01:10 Affidamento Congiunto – Camera Cafè

01:15 Chi Si Firma è Perduto – Camera Cafè

01:25 Il Codice – Camera Cafè

01:30 Immunità – Camera Cafè

01:35 La Bocca della Verità – Camera Cafè

01:40 Il Primo Caffè – Camera Cafè

01:45 Ti Vuole De Marinis – Camera Cafè

01:50 Due Paroline Magiche – Camera Cafè

01:55 La Giornata Perfetta – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101