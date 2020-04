Astral Infomobilità informa riguardo un veicolo in fiamme sull’A1 Roma-Napoli.

La notizia

Veicolo in fiamme al km 574 della A1 Roma-Napoli in direzione sud tra il nodo della A24 Roma-Teramo e il bivio per la Diramazione Roma Sud.

Prestare attenzione per fumo in carreggiata. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’accaduto, ma gli operatori sono già sul posto per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Lo comunica Astral Infomobilità. Si comunica di guidare con prudenza. Potrebbero seguire aggiornamenti.

